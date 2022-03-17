17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kiev'de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü, 3 yaralı

Kiev'de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü, 3 yaralı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2022 10:27
Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırıda 16 katlı bir binaya roket isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kiev’de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü
Kiev'de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü
Sığınakta yaşam savaşı
Sığınakta yaşam savaşı
Kiev’de kuşatma daralıyor
Kiev’de kuşatma daralıyor
Biden’ın gafı salondakileri güldürdü!
Biden’ın gafı salondakileri güldürdü!
9 Rus askerine karşılık serbest kaldı!
9 Rus askerine karşılık serbest kaldı!
Savaş hattından sıcak görüntüler!
Savaş hattından sıcak görüntüler!
Çok konuşulan sosyal deney
Çok konuşulan sosyal deney
Rus tankının imha görüntüleri
Rus tankının imha görüntüleri
Joe Biden canlı yayında imzayı attı
Joe Biden canlı yayında imzayı attı
Japonya’da şiddetli deprem
Japonya'da şiddetli deprem
Kiev’de art arda patlamalar
Kiev'de art arda patlamalar
Beyaz Saray Rusya’nın yaptırımlarıyla alay etti
Beyaz Saray Rusya'nın yaptırımlarıyla alay etti
Daha Fazla Video Göster