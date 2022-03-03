03 Mart 2022, Perşembe
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Kiev sokak savaşına mı hazırlanıyor?
Rusya - Ukrayna savaşının 8. gününde kritik gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de askerler sokak çatışmasına hazırlanılıyor. Kum torbası ve barikatlar sokaklara yerleştirildi.