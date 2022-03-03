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Kiev sokak savaşına mı hazırlanıyor?

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Giriş: 03.03.2022 06:57
Güncelleme:03.03.2022 06:58
Rusya - Ukrayna savaşının 8. gününde kritik gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de askerler sokak çatışmasına hazırlanılıyor. Kum torbası ve barikatlar sokaklara yerleştirildi.
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