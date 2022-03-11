11 Mart 2022, Cuma
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Kiev Rus güçlerinin kıskacında! A Haber Ukrayna'da
Rus ordusu iki koldan başkant Kiev'e ilerliyor. Rus ordusunun Kiev'e yakın olduğu bildiriliyor. 64 kilometrelik Rus konvoyunun ise dağıtıldığı ve farklı bir bölgede yeniden konuşlandırıldığı ortaya çıktı. Son durumu A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev'den aktardı.