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Kiev Rus güçlerinin kıskacında! A Haber Ukrayna'da

A Haber
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Giriş: 11.03.2022 13:37
Rus ordusu iki koldan başkant Kiev'e ilerliyor. Rus ordusunun Kiev'e yakın olduğu bildiriliyor. 64 kilometrelik Rus konvoyunun ise dağıtıldığı ve farklı bir bölgede yeniden konuşlandırıldığı ortaya çıktı. Son durumu A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev'den aktardı.
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