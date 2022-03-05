05 Mart 2022, Cumartesi
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Kiev hayvanat bahçesinde 300 hayvan sığınaklara alındı!
Rusya-Ukrayna savaşı 10. gününde sıcak çatışmalarla devam ederken Kiev'deki hayvanat bahçesi görüntülendi. 300 hayvan sığınaklara alındı. İşte o hayvanat bahçesindeki son durum.