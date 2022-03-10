Kiev bölgesinde Rus tankları böyle imha edildi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 15’inci gününde Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna askerleri Rusya ordusuna ait askeri konvoyları havadan vurarak tankları imha ediyor. Ukrayna ordusu Kiev bölgesindeki Brovary şehrine girmek isteyen Rus tankı konvoyunu hedef aldı. Havadan gerçekleştirilen saldırı sonucu Rus tankları imha edildi.

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