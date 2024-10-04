04 Ekim 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Keskin nişancı tüfeğiyle hutbe! Hamaney'den İsrail’e "Bir daha vururuz" mesajı
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 4 yıl aradan sonra ilk kez cuma namazını kıldırdı. Hamaney, İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cuma hutbesinde konuşma yaparken dikkat çeken bir ayrıntı vardı. İran lideri hutbeye Rus yapımı Dragunov marka Türkiye'de yaygın bilinen ismiyle Kanas keskin nişancı tüfeği ile çıktı. 4 yıl önce Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası kıldırdığı cuma namazının öncesi verdiği vaazda Hamaney'in hemen yanında yine aynı tüfek vardı.