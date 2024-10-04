Keskin nişancı tüfeğiyle hutbe! Hamaney'den İsrail’e "Bir daha vururuz" mesajı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 4 yıl aradan sonra ilk kez cuma namazını kıldırdı. Hamaney, İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cuma hutbesinde konuşma yaparken dikkat çeken bir ayrıntı vardı. İran lideri hutbeye Rus yapımı Dragunov marka Türkiye'de yaygın bilinen ismiyle Kanas keskin nişancı tüfeği ile çıktı. 4 yıl önce Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası kıldırdığı cuma namazının öncesi verdiği vaazda Hamaney'in hemen yanında yine aynı tüfek vardı.

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