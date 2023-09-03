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Kerkük'teki ordu binasının KDP'ye verilmesi kararı ertelendi

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Giriş: 03.09.2023 13:26
Irak'ta Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi, kentteki Ortak Operasyonlar Komutanlığı güçlerinin kullandığı binanın Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) teslim edilmesi kararının ertelendiğini ve göstericilerin protestolarına son verildiğini duyurdu.
Kerkük’teki ordu binasının kararı ertelendi
Kerkük'teki ordu binasının kararı ertelendi
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