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Kerkük’te 18 yıl sonra yerel seçim! 16 milyon seçmen sandığa gitti

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2023 08:59
Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'te, çeyrek asra yakın bir sürenin ardından 'ilk seçim' heyecanı yaşanıyor. 12 ayrı ittifakın kozlarını paylaştığı yerel seçimde nüfusun önemli bir payını elinde bulunduran Türkmenler, valiliği hedefliyor.
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