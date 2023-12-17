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Kerkük'te 18 yıl sonra yerel seçim

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2023 15:51
Iraklılar, yerel seçimler için yarın sandık başına gidiyor. Kerkük'te 18 yıl aradan sonra yerel seçim düzenlenecek. Peki bölgede durum nasıl? Türkmeneli TV Muhabiri Mustafa Salihi detayları aktardı.
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