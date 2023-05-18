18 Mayıs 2023, Perşembe
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Kenya'da ölenlerin sayısı artıyor! Hz. İsa ile tanışma vaadiyle aç bırakmışlardı
Kenya’da yaşanan garip olay dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Dinleyicilerini "Hz. İsa ile tanışma" vaadiyle kandıran ve aralarında çocukların da olduğu “açlık tarikatı” soruşturmasında ceset sayısı 227’ye yükseldi. Müritlerini ölüm orucuna sevk eden tarikatın olduğu Kenya'daki kasabada hala 611 kişi kayıp. İşte dehşete düşüren olayın detayları...