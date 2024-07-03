03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Kazı çalışmasında facia teğet geçti
İş makinesi operatörünün görevi kayayı aşıp kazıya devam etmekti. İlk iki hamlesi kayayı yerinden oynatmaya yetmedi. Sonra şantiyedeki arkadaşlarını uyardı. Ama dev kayayı tam da onların üzerine doğru yuvarladı. İşçiler korkunç bir ölüm onları teğet geçtiği için şanslıydı.