Kazakistan’dan sonra hedefte olan ülke hangisi?

Kazakistan'da yaşanan sonrası toplanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde gündeme damga vuran açıklama Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan geldi. Lukaşenko, Kazakistan'da yaşananları örnek göstererek hedefte olan sıradaki ülkeyi açıkladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Kazakistan'daki protestocular arasında "teröristler" olduğunu belirterek, "Bu çok tehlikeli bir eğilim. Bunları kimin organize ettiğini ve bunlara kimin liderlik ettiğini anlamamız gerek." dedi.

Kazakistan'da yaşananların komşu ülkelere de sıçrama ihtimali bulunduğunu savunan Lukaşenko, "Alınması gereken dersleri öncelikle Özbekistan'ın öğrenmesi gerekiyor. Aldığımız bilgilere göre (Kazakistan'ındaki protestoları organize edenler) gözlerini şimdi Özbekistan'a çevirmiş durumdalar." diye konuştu.