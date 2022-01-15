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Kazakistan'da protestolar nasıl kanlı eyleme dönüştü?

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Giriş: 15.01.2022 18:08
Kısa süre içerisinde hükümeti deviren protestolar, dünyanın gözünü Kazakistan’a çevirdi. Ülkede gizemli bir el, zam protestolarını başlattı, sokakları savaş alanına çevirdi. Peki, her şey nasıl başladı? Protestolar nasıl çatışmaya dönüştü? Kazakistan'ı kim ya da kimler, neden hedef aldı? A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un hazırladığı özel dosya haberimizde izliyoruz.
Protestolar nasıl kanlı eyleme dönüştü?
Protestolar nasıl kanlı eyleme dönüştü?
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