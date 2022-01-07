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Kazakistan'da neler oluyor? Rus askerleri Kazakistan'da!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2022 10:19
Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev'in yardım isteği üzerine aralarında Rusya’nın da bulunduğu 4 ülke askeri birlik gönderdi. Peki, bundan sonra ne olacak? Rusya ne istedi? Kazakistan krizinin perde arkasında uranyum yatakları mı var? Bu soruların cevaplarını Moskova’dan Agşin Kişiyev yanıtladı.
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