Kazakistan'da neler oluyor? 2 bin 500 asker ülkeye ulaştı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülke liderlerinden yardım istemesinin ardından 2 bin 500 asker Kazakistan'a ulaştı. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nuruşev, askerlerin çatışmaların yoğun olduğu Almatı kentine sevk edildiğini aktardı. Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov'un vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. Öte yandan Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ülkesini terk ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkedeki durumun stabil olduğunu söyledi.