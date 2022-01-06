Kazakistan’da, hükümet istifa etti, sular durulmadı

Kazakistan’da istifa eden hükümet sonrasında da eylemlerini sürdüren protestocular, Aktobe'de hükümet binasına baskın düzenledi ve Almatı'da belediye binasını ateşe verdi. Kazakistan’da 3 gündür devam eden akaryakıt protestolarında gerginlik devam ediyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde devam eden protestolarda, göstericiler Almatı’daki belediye binasını ateşe verdi ve Aktobe’de bulunan hükümet binasına da baskın düzenledi. Binden fazla protestocuya müdahale eden polis ekipleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.