10 Ocak 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kazakistan'da darbe girişimi önlendi! A Haber sıcak bölgede | İşte Kazakistan'da son gelişmeler
Kazakistan'daki hükümet karşıtı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı. Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısının 7 bin 939'a çıktığı bildirildi. Protestolarda ölü sayısı 164'e çıktı. Öte yandan Kazakistan'a barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin olağanüstü toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Comert Kasım Tokayev, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden geldi" dedi. Peki başkent Nur Sultan'da son durum ne? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev son gelişmeleri bölgeden aktardı.