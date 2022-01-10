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Kazakistan'da darbe girişimi önlendi! A Haber sıcak bölgede | İşte Kazakistan'da son gelişmeler

A Haber
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Giriş: 10.01.2022 11:30
Kazakistan'daki hükümet karşıtı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı. Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısının 7 bin 939'a çıktığı bildirildi. Protestolarda ölü sayısı 164'e çıktı. Öte yandan Kazakistan'a barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin olağanüstü toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Comert Kasım Tokayev, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden geldi" dedi. Peki başkent Nur Sultan'da son durum ne? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev son gelişmeleri bölgeden aktardı.
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