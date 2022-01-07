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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev güvenlik güçlerine yeni yetki verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2022 12:32
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi." açıklamasında bulundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halka sesleniş konuşmasında, "teröristlere" karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini söyledi.
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