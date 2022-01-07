07 Ocak 2022, Cuma
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev güvenlik güçlerine yeni yetki verdi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi." açıklamasında bulundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halka sesleniş konuşmasında, "teröristlere" karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini söyledi.