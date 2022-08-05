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Kaynar kazanın içine düştü! O anlar kamerada

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Giriş: 05.08.2022 10:41
Arkasındaki kaynar kazana yaklaşmasının ardından dengesini sağlayamayan talihsiz adam, kazana düşerek hayatını kaybetti. Herkes adamın intihar ettiğini zannederken, eşi tarafından yapılan açıklama ülkeyi yasa boğdu.
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