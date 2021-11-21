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Kayda alanlar "maşallah" dedi! Suudi Arabistan’a kar yağdı

İHA
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Giriş: 21.11.2021 23:10
Güncelleme:21.11.2021 23:10
Kar yağışının kentin yüksek ve dağlık olan alanlarında etkili olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok nokta beyaza büründü. Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi’nden Adel Qazanlı yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklığın sıfırın altına düşebileceğini belirterek, bölgede sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.

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Kayda alanlar maşallah dedi! Suudi Arabistan’a kar yağdı
Kayda alanlar "maşallah" dedi! Suudi Arabistan’a kar yağdı
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