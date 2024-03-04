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Kayalıklara çarpan tekne battı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 18:08
Japonya'da bir balıkçı gemisi kayalıklara çarparak batmaya başladı. Mürettebatın yardımına helikopterli kurtarma ekibi yetişti. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. İşte film sahnelerini aratmayan o görüntüler…
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