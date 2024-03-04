Kayalıklara çarpan tekne battı!

Japonya'da bir balıkçı gemisi kayalıklara çarparak batmaya başladı. Mürettebatın yardımına helikopterli kurtarma ekibi yetişti. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. İşte film sahnelerini aratmayan o görüntüler…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN