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Katliama sessiz kalmayan ABD'li rapçi kariyeriyle tehdit edildi: Gazze'de yaşananlar için susmayacağım

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 14:33
Amerikalı rapçi Macklemore, Gazze'ye verdiği destek nedeniyle kariyeriyle tehdit edildi. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirten Macklemore, buna sessiz kalmayacağını söyledi.
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