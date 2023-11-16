Katliam destekçisi Gucci'nin bilinmeyen yüzü! Varis Alexandra Zarini sapık üvey babasını ifşa etti

Siyonist İsrail, 7 Ekim'den itibaren Gazze'de yerleşim yeri, okul, kilise, cami ve hastaneleri hedef alarak resmen soykırıma imza atıyor. Pagan İtalyan monarşisinin temel taşlarından dünyaca ünlü lüks marka Gucci, savaş suçu işleyerek sivilleri hedef alan İsrail’e destek vermeye devam ederken, geçmiş skandallarıyla yeniden gündeme geldi. Gucci’nin varislerinden Alexandra Zarini’nin üvey babası, annesi ve babaannesine açtığı cinsel taciz davası gündemden düşmüyor.