Katledilen Filistinli çocukların oyuncaklarını yaptılar! Meksika’da “kanlı bebek” oyuncakları satışta

Katil İsrail Gazze'ye 3 aya yakın bir süredir ölüm yağdırmaya devam ediyor. Dünyada bu katliama teki olduğu kadar destek verenler de bulunuyor. Meksika'da katledilen Filistinli çocukların tasvir edildiği oyuncak bebekler satılmaya başlandı.

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