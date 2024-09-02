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Katiler sürüsü İsrail! Naaşın üzerinden arabayla geçtiler

Katiler sürüsü İsrail! Naaşın üzerinden arabayla geçtiler

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 09:20
İsrail güçleri Batı Şeria'da da saldırıları sürdürdü. El Halil ve Cenin kentleri vuruldu; 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bir naaşın üzerinden zırhlı araçla geçildiği anın görüntüsü de ortaya çıktı.
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