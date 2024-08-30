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Katil ordusundan Cenin kampına saldırı! O görüntüler ortaya çıktı

Katil ordusundan Cenin kampına saldırı! O görüntüler ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 19:29
Katil İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'de bazı hedeflere düzenlediği hava saldırısına ilişkin görüntüler paylaştı.
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