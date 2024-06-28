Katil Netanyahu’ya öfke dinmiyor! A Haber Batı Kudüs’te olayların merkezinde

Son dakika haberleri… Binlerce İsrailli bir kez daha Batı Kudüs sokaklarındaydı. Esir takası ve hükümetin istifası talebiyle yürüyüş düzenledi. A Haber ekibi protesto gösterisini yerinde takip etti.

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