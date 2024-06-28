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Katil Netanyahu’ya öfke dinmiyor! A Haber Batı Kudüs’te olayların merkezinde

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 28.06.2024 10:10
Son dakika haberleri… Binlerce İsrailli bir kez daha Batı Kudüs sokaklarındaydı. Esir takası ve hükümetin istifası talebiyle yürüyüş düzenledi. A Haber ekibi protesto gösterisini yerinde takip etti.
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