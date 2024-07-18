19 Temmuz 2024, Cuma
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Katil Netanyahu'dan skandal sözler! "Hamas'a baskı esir takası anlaşmasını ilerletecek"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan İsrail askerlerini ziyaret etti. Mısır sınırındaki kentin kontrolünün savaşın bir sonraki aşaması için kritik olduğunu söyleyen Netanyahu Hamas ve esir takasına ilişkin konuştu. Ziyaret esnasında İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Hamas'a uyguladığı askeri baskının anlaşmayı geciktirmek yerine ilerleteceğini söyledi.