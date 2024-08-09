Katil Netanyahu Time dergisinin kapağında! Soykırımı başarı sayıp savaş mesajı verdi

Gazze’de soykırım yapan Netanyahu, Amerikan Time dergisine açıklamalarda bulundu. Gazze'deki 40 bin can kaybını "Az" olarak değerlendirdi “Savaş devam edecek” ifadesini kullandı. Haniye suikastını yorumlamadı ama yeni dönemde Hamas'ın ateşkese daha yakın olacağını iddia etti.

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