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Katil Netanyahu Kızılhaç Başkanı Egger ile tartıştı! Ağzının payını aldı

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Giriş: 15.12.2023 19:32
Katil İsrail’in  kasap başbakanı Binyamin Netanyahu, Kızılhaç Komitesi Başkanı Miryana Spolyariç Egger ile bir araya geldi. Kızılhaç Başkanı Egger’e Hamas'a esirlere bırakması için “baskı yapın” dedi. Kızılhaç Başkanı Egger ise bu teklifi kabul etmedi, “İşe yaramayacak” dedi. İkilinin tartışması kameralara yansıdı.
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