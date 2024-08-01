01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Katil Netanyahu İran’ı hedef aldı! Haniyye suikastından bahsetmedi

Katil Netanyahu İran’ı hedef aldı! Haniyye suikastından bahsetmedi

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2024 11:23
Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından cani İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısındaydı. Haniye'den hiç bahsetmedi. İran'ı hedef aldı. ABD ise Haniye'nin öldürülmesine ilişkin “raporları doğrulayamıyoruz” açıklamasında bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haniyye suikastından bahsetmedi
Haniyye suikastından bahsetmedi
Suikasta İranlılar ne diyor?
Suikasta İranlılar ne diyor?
Haniye suikastı protesto edildi!
Haniye suikastı protesto edildi!
Devlet televizyonunun yayın merkezi tahliye edildi!
Devlet televizyonunun yayın merkezi tahliye edildi!
Beyrut’ta Hizbullah’ın 2 No’lu ismi, Tahran’da Haniye öldürüldü
Beyrut'ta Hizbullah’ın 2 No'lu ismi, Tahran’da Haniye öldürüldü
Batı dünyası suikastta neden sessiz?
Batı dünyası suikastta neden sessiz?
İranlılar suikast için ne diyor? A Haber sordu
İranlılar suikast için ne diyor? A Haber sordu
Batı Haniye suikastına neden sessiz?
Batı Haniye suikastına neden sessiz?
İran’da cami kubbesine intikam bayrağı çekildi
İran'da cami kubbesine “intikam bayrağı” çekildi
Filistim Meydanı’nda protesto…
Filistim Meydanı’nda protesto…
Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı!
Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı!
Hamas lideri Haniye öldürüldü!
Hamas lideri Haniye öldürüldü!
Daha Fazla Video Göster