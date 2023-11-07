Katil Netanyahu Gazze’yi "süresiz işgal" planını açıkladı

Dünyaya kaos ve acıdan başka bir şey getirmeyen sözde özgürlükler ülkesi ABD, girdiği her yere katliam götürmeye devam ediyor. Son olarak Gazze’de büyük bir soykırıma imza atan Siyonist İsrail’e büyük destek veren ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu’daki yeni fitili ateşledi. Arkasına aldığı destekle yüz bulan İsrail’in çocuk katili Başbakanı Netanyahu, Gazze'de "süresiz işgal" planını açıkladı. Diğer taraftan Bibi, Hamas’a iftira atarak işgale kılıf uydurdu. İşte detaylar…