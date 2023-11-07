07 Kasım 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Katil Netanyahu Gazze’yi "süresiz işgal" planını açıkladı
Dünyaya kaos ve acıdan başka bir şey getirmeyen sözde özgürlükler ülkesi ABD, girdiği her yere katliam götürmeye devam ediyor. Son olarak Gazze’de büyük bir soykırıma imza atan Siyonist İsrail’e büyük destek veren ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu’daki yeni fitili ateşledi. Arkasına aldığı destekle yüz bulan İsrail’in çocuk katili Başbakanı Netanyahu, Gazze'de "süresiz işgal" planını açıkladı. Diğer taraftan Bibi, Hamas’a iftira atarak işgale kılıf uydurdu. İşte detaylar…