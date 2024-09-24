24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Katil İsrail'in yine sivilleri hedef aldı! Filistinli genç 8 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Katil İsrail'in yine sivilleri hedef aldı! Filistinli genç 8 saat sonra enkazdan çıkarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2024 00:48
Terör devleti İsrail'in saldırısında enkaz altında kalan Filistinli genç, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak kurtarıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filistinli genç 8 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Filistinli genç 8 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Lübnan’a düzenlenen saldırılarda bilanço ağırlaşıyor!
Lübnan'a düzenlenen saldırılarda bilanço ağırlaşıyor!
Lübnan’ın güneyinde kentten kaçış sürüyor!
Lübnan'ın güneyinde kentten kaçış sürüyor!
Türk televizyonlarında ilk kez A Haber’de!
Türk televizyonlarında ilk kez A Haber'de!
Başkan Erdoğan Kuveyt Veliaht Prensini kabul etti!
Başkan Erdoğan Kuveyt Veliaht Prensini kabul etti!
Güneydoğu Asya ülkelerinde şiddetli yağış!
Güneydoğu Asya ülkelerinde şiddetli yağış!
Hizbullah vurdu A Haber görüntüledi!
Hizbullah vurdu A Haber görüntüledi!
Başkan Erdoğan UCM Başsavcısı’nı kabul etti!
Başkan Erdoğan UCM Başsavcısı’nı kabul etti!
İsrail 30 Eylül’e kadar OHAL ilan etti!
İsrail 30 Eylül'e kadar OHAL ilan etti!
Savaşın en sıcak görüntüsü A Haber’de!
Savaşın en sıcak görüntüsü A Haber'de!
İsrail Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenledi!
İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi!
Terör devleti İsrail’den Beyrut’a saldırı!
Terör devleti İsrail'den Beyrut'a saldırı!
Daha Fazla Video Göster