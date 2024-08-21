Katil İsrail’in katliam görüntüleri ortaya çıktı!

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yer alan Deir el-Balah’ta bulunan pazar yerine düzenlediği dron saldırısına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 9 kişinin hayatını kaybettiği vahşete ait görüntülerde, saldırı bölgesinde çok sayıda sivilin olduğu görüldü.

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