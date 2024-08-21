21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Katil İsrail'in katliam görüntüleri ortaya çıktı!

Katil İsrail'in katliam görüntüleri ortaya çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2024 00:11
İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yer alan Deir el-Balah’ta bulunan pazar yerine düzenlediği dron saldırısına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 9 kişinin hayatını kaybettiği vahşete ait görüntülerde, saldırı bölgesinde çok sayıda sivilin olduğu görüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil İsrail’in katliam görüntüleri ortaya çıktı!
Katil İsrail'in katliam görüntüleri ortaya çıktı!
Blinken’dan Gazze için ateşkes turu!
Blinken'dan Gazze için ateşkes turu!
Cybertruck’a makineli tüfek taktırdı!
Cybertruck'a makineli tüfek taktırdı!
İsrail Han Yunus’ta gazetecileri hedef aldı!
İsrail Han Yunus’ta gazetecileri hedef aldı!
Kasım seçimleri öncesi ABD’de son anketler ne diyor?
Kasım seçimleri öncesi ABD’de son anketler ne diyor?
İsrail- Hizbullah çatışması sürüyor!
İsrail- Hizbullah çatışması sürüyor!
Blinken Hamas’a kabul et dedi, Hamas teklifi reddetti
Blinken Hamas'a "kabul et" dedi, Hamas teklifi reddetti
Japonya’da makas kayboldu: 36 uçuş iptal edildi
Japonya’da makas kayboldu: 36 uçuş iptal edildi
Galata Kulesiyle Dolunay kartpostallık görüntüler
Galata Kulesiyle Dolunay kartpostallık görüntüler
Sicilya’da lüks yat battı! İngiliz milyarder Mike Lynch kayıp
Sicilya'da lüks yat battı! İngiliz milyarder Mike Lynch kayıp
Ölmediğine o bile şaşırdı
Ölmediğine o bile şaşırdı
Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı
Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı
Daha Fazla Video Göster