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Katil İsrail'in Gazze katliamında 29. gün

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Giriş: 04.11.2023 11:25
Terör devleti İsrail, Gazze'de büyük bir katliam gerçekleştiriyor. Masum sivilleri karadan, denizden ve havadan bombalamak suretiyle hedef alan İsrail güçleri, şimdiye kadar binlerce sivili öldürdü ve 30 binden fazla da kişiyi yaraladı. Ölenlerin büyük kısmı çocuk ve kadınlardan oluşmakta. Son dakika haberine göre; İsrail ordusunun, Gazze’nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. İşte katil İsrail'in Gazze katliamının 29. günde dakika dakika yaşananlar...
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