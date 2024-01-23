23 Ocak 2024, Salı
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Katil İsrail'den "U" dönüşü! Gazze'de "2 aylık insani ara" önerisi
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, aylardır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün 21 Ocak 2024 tarihinde Hamas’ın esir takası önerisini reddettiğini belirterek, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz." demişti. İsrail’in Hamas’ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına 2 ay ara vermeyi teklif ettiği belirtildi.