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KATİL israil’den tartışılacak Türkiye açıklaması

KATİL israil’den tartışılacak Türkiye açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 10:03
Türkiye'nin Orta Doğu'daki başarılı hamleleri katil israil'i rahatsız etti. Terör devleti israil ordusu IDF bugün sosyal medya platformu X'te Türkçe paylaşımlarda bulunmak üzere bir hesap açtı. Paylaşılan videoda ordu sözcüsünün konuşması sırasında alt yazıda Türkiye'nin "T" harfinin kasıtlı olarak yanlış yazıldığı ve bu şekilde Türkiye'yi küçük düşürmeye çalışmaları dikkatlerden kaçmadı.
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KATİL israil’den tartışılacak Türkiye açıklaması
KATİL israil’den tartışılacak Türkiye açıklaması
KATİL israil’den tartışılacak Türkiye açıklaması
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