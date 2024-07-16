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Katil İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı: 13 ölü, 26 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 16:12
İşgalci İsrail ordusu bir kez daha Gazze'ye saldırdı. Hedefte Han Yunus kenti vardı. İlk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.
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