14 Temmuz 2024, Pazar
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Katil İsrail'den Gazze'ye soykırım saldırısı! Can kaybı 90'a yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin El Mevasi bölgesine saldırı gerçekleştirdi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Han Yunus'un batısında "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 90 kişi öldü, 300 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.