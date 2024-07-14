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Katil İsrail'den Gazze'ye soykırım saldırısı! Can kaybı 90'a yükseldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 01:16
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin El Mevasi bölgesine saldırı gerçekleştirdi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Han Yunus'un batısında "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 90 kişi öldü, 300 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
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