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Katil İsrail'den Gazze'de insan kıyımı! Şehit sayısı 18 bin 800'e çıktı! BM'den bölge için kritik uyarı: 10,3 milyar dolar gelir kaybı

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Giriş: 16.12.2023 09:56
İşgalci İsrail, Gazze'deki sivil soykırıma devam ediyor. Terör devletinin Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 18 bin 800'e çıktı. Batı Şeria'da gece baskınları devam ederken, BM, İsrail'in saldırıları üçüncü ayını da tamamlarsa, Mısır, Lübnan ve Ürdün'de 230 bin kişi yoksullaşacağını ve bu ülkelerin yaklaşık 10,3 milyar dolar gelir kaybına uğrayacağını bildirdi.
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