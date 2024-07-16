Katil İsrail'den 2 mülteci kampına ve okula saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'a saldırı düzenlediğini ve bu saldırı sonucunda en az 21 Filistinlinin öldüğünü 26’dab fazla Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.

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