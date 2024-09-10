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Katil İsrail yine sivilleri vurdu: En az 40 ölü

Katil İsrail yine sivilleri vurdu: En az 40 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 12:48
Katil İsrail ordusu bir yıldır dünyanın dehşet içinde izlediği katliamlarına bir yenisini ekledi. Dün gece Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 40 kişi öldü, 60'tan fazla kişi de yaralandı. Ateşkes görüşmelerinde ise belirsizlik hakim. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
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