28 Ocak 2024, Pazar
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Katil İsrail yalnızlaşıyor! Lahey kararı sonrası desteğini çeken çekene
Gazze'ye saldırdığında İsrail'e koşup katil Netanyahu'yu kucaklayan Batılı suç ortakları Lahey'den sonra şimdi onu birer birer terk ediyor. AB, Almanya, Fransa ve Hollanda, İsrail'i Lahey'in kararına uymaya çağırdı. ABD ve İngiltere de İsrail'i 'itidale' davet etmeye başladı.