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Katil İsrail uçakları Şifa Hastanesi çevresini bombaladı!

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Giriş: 06.11.2023 01:43
Bebek katili işgalci İsrail'e ait savaş uçakları, Şifa Hastanesi çevresini yoğun şekilde bombaladı.
Katil İsrail uçakları Şifa Hastanesi çevresini bombaladı!
Katil İsrail uçakları Şifa Hastanesi çevresini bombaladı!
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