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Katil İsrail polisi Siyonizme ‘hayır’ diyen Yahudileri tekme tokat dövdü!

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Giriş: 02.11.2023 02:49
İşgalci terör devleti Siyonist İsrail Gazze’deki zulmüne insan ayırmaksızın devam ediyor. Genç, yaşlı, çocuk demeden binlerce masumun canına kıyan işgalciler Yahudilerden de tepki görüyor. Siyonizme destek vermeyen ateşkes isteyen herkesi namlusuna hedef alan siyonist İsrail polisleri, siyonizm karşıtı Yahudileri tekme tokat dövdü.
İşgalciler Siyonizme ‘hayır’ diyen Yahudileri dövdü
İşgalciler Siyonizme ‘hayır’ diyen Yahudileri dövdü
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