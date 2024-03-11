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Katil İsrail polisi ilk teravih namazında Mescid-i Aksa'ya girişleri engelledi! Filistinlileri coplarla darbettiler

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Giriş: 11.03.2024 01:08
Güncelleme:11.03.2024 01:09
İşgalci katil İsrail, aylardır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. Son olarak İşgalci İsrail ablukası altındaki Filistin'de İsrail polisi, yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi. İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarında ilk teravih namazını kılmak üzere toplanan Filistinlileri coplarla darbetti.
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Katil İsrail polisi Filistinlileri coplarla darbetti
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