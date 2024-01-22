Katil İsrail ordusu yerle yeksan! Yeni görüntüler yayınlandı: Kassam Tugayları işgalcileri tam 12'den vurdu!

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana kesintisiz devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Öte yandan Kassam Tugayları, İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef aldığı görüntüleri paylaştı.