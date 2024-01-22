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Katil İsrail ordusu yerle yeksan! Yeni görüntüler yayınlandı: Kassam Tugayları işgalcileri tam 12'den vurdu!

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Giriş: 22.01.2024 01:25
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana kesintisiz devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Öte yandan Kassam Tugayları, İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef aldığı görüntüleri paylaştı.
Katil İsrail ordusu yerle yeksan! Yeni görüntüler yayınlandı: Kassam Tugayları tam 12’den vurdu!
Katil İsrail ordusu yerle yeksan! Yeni görüntüler yayınlandı: Kassam Tugayları tam 12'den vurdu!
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