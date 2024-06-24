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Katil İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor! Bu seferde Gazze Şeridi'ndeki Şeyh Ajlin mahallelisini bombaladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 23:05
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Şeyh Ajlin mahallesini bombaladı. Bombalanan bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
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Katil İsrail Gazze Şeridi’ndeki mahalleyi bombaladı!
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