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Katil İsrail ordusu mayına bastı: Kassam Tugaylarının gazabına uğradı! Önce tünele çekildiler sonra havaya uçtular

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Giriş: 26.12.2023 23:24
Kassam Tugayları, 7 Ekim’den beri Gazze’deki on binlerce masumun kanını akıtan işgalci İsrail ordusuna haddini bildiriyor. Soykırımın ilk haftalarında ABD ve bazı Batı’dan gördüğü desteği artık göremeyen işgalci ordusu, son çırpınışlarında ölümün kucağına gidiyor. Hamas’ın gücü karşısında aciz olduğu ortaya çıkan katillerin sosyal medyada yürüttüğü ‘güç algısı’ çalışmaları ve bölgeye hakim olduklarına ilişkin yaydıkları yalanları çürümeye devam ederken Kassam Tugaylarından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda, 8 İsrail askeri önce tünele çekip sonra havaya uçtukları paylaşıldı. İşte o anlar…
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