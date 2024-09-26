Katil İsrail ordusu Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 15 ölü

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yerinden edilen Filistinli sivillerin sığındığı Hafsa El Falouja Okulu'na saldırı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

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